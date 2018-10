Triatleet Bruno Clerbout uit Kapelle-op-den-Bos heeft een unieke prestatie neergezet in Hawaï. Clerbout kroonde zich tot wereldkampioen Iron Man in de leeftijdscategorie 40-44 jaar.

Het was Bruno Clerbouts laatste deelname aan de Iron Man in Hawaï, de moeder aller triatlons. De Kapellenaar nam deel in de categorie 40-44 jaar en ambieerde een plaats in de top vijf. Maar die verwachting werd dus ruimschoots overtroffen. Clerbout kwam als eerste over de meet in zijn categorie en mag zich dus wereldkampioen noemen.