Burgemeester Veerle Geerinckx wint eerste wedstrijd op EK Curling

Burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx is met een zege het EK Curling in het Zweedse Östersund gestart. De nationale curlingploeg, de Blue Huskies, haalde het met 10-7 van Oostenrijk. “Een prachtig debuut in de Europese B-divisie”, klinkt het.

Van 19 november tot en met 26 november vindt in het Zweedse Östersund het EK Curling plaats. Het is voor de eerste keer in de Belgische curling geschiedenis dat er twee nationale teams tegelijkertijd aan EK deelnemen. Het nationale damesteam bestaat uit vijf leden van de curlingclub in Zemst. Bekendste lid onder hen is burgemeester Veerle Geerinckx. Zij won met haar ploegmaten verdiend de openingswedstrijd tegen Oostenrijk.

“Het doel van de Belgian Huskies is om niet te degraderen. Daarvoor gaan ze minstens 3 van hun 9 wedstrijden moeten winnen. Dat wordt een hele uitdaging want het is de eerste keer dat ze op dit niveau moeten spelen. Maar er werd hard getraind in aanloop naar dit EK dus alles is mogelijk”, klinkt het bij de Belgische curlingfederatie.

De Blue Huskies maakten in 2021 hun entree in de C-divisie. Het jaar daarop promoveerden ze naar de B-divisie en kwalificeerden zich voor het EK in Östersund. De komende dagen speelt het team nog onder meer tegen Tsjechië, Slovakije, Estland, Engeland en Litouwen in de B-divisie, het niveau net onder de Europese top. Van de tien ploegen promoveren de eerste twee en degraderen de laatste twee.

Foto: Curling Zemst