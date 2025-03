Carwash voor paralympiër Brent Van Der Kelen levert 1.350 euro op

Zaterdag kon je op het kerkplein in Oetingen je auto laten wassen. Het geld dat mensen daarvoor betaalden, gaat naar parabadmintonner Brent Van Der Kelen. Die droomt van deelname aan de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles, maar dat kost handenvol geld. Via het project ‘Run To Go Olympic’ zamelen 12 Oetingense verenigingen geld in voor Brent. De carwash leverde 1.350 euro op. Daarmee staat de teller op 21.119 euro. Drijvende kracht achter het project is Tom Amijs van Joggingclub Oetingen.