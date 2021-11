Christophe Heymans combineert passie voor fietsen met fotografie

Christophe Heymans uit Breedhout, een dorp in Halle, is een bijzondere man. Hij fietst al 10 jaar de wereld rond en maakt over zijn avonturen prachtige foto- en videoreportages. Christophe spreekt daarmee op Instagram duizenden volgers aan want hij weet als geen ander zijn passie voor de fiets in beelden om te zetten.

25 jaar lang speelde Christophe voetbal en toonde hij geen interesse in de fiets. Ondertussen is de tweewieler voor hem dé manier om de wereld te ontdekken. “Met de fiets kan je op plaatsen komen waar je met de auto niet kan komen. Je bent ook overal sneller met de fiets dan te voet”, aldus Christophe Heymans die al tien jaar fietsen combineert met fotograferen.

“Eigenlijk is het een manier om via sociale media iets terug te geven omdat ik veel van mijn inspiratie haal vanop sociale media. Voor ik aan een fietstocht begin, kijk ik langs waar ik ga fietsen. Via bepaalde apps kan je zien waar je mooie foto’s kan maken.”

Via zijn Instagramaccount ‘biketripsbe’ inspireert Christophe bijna 3.500 volgers. Omdat hij alleen fietst, moet hij de beelden zelf maken. Met zijn fototoestel, een go-pro en een drone maakt hij ook video’s van zijn avonturen. Christophe trekt vooral door West-Europa. Net zoals veel toeristen is Spanje zijn geliefde bestemming. Al laat hij de toeristische trekpleisters liever links liggen. Dat leidt soms tot spannende momenten. “Aangezien Spanje toch wel heel verlaten regio’s heeft, is het al gebeurd dat ik urenlang geen eten en drinken meer vond. Dan voel je je krachten verminderen. Dat zijn de moeilijkste momenten.”

De reportage over Christophe Heymans kirjg je in RINGtv Sport.