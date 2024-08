Motorrijder Lucas Coenen heeft in het hol van de leeuw zijn zesde Grote Prijs van het seizoen in de MX2 gewonnen. Op het loodzware zandparcours in het Nederlandse Arnhem werd de jonge Overijsenaar tweede in de eerste reeks en won hij de tweede reeks. Zijn grote rivaal en thuisrijder Kay De Wolf won dan weer de eerste reeks, maar geraakte daarna niet verder dan de vierde plaats.