Coenen grijpt nipt naast nieuwe overwinning in MXGP: "Getoond dat ik een vechter ben"

Voor 35.000 uitzinnige Franse fans wint Lucas Coenen overtuigend de eerste manche. Daarin finisht de Fransman Romain Fèbvre tweede. De tweede manche is een nagelbijter. Daarin verliest Coenen in een bocht het evenwicht waardoor Fèbvre de koppositie overneemt en die niet meer afgeeft. Fèbvre en Coenen eindigen met hetzelfde aantal punten in de Grand Prix van Frankrijk, maar de overwinning gaat naar Fèbvre omdat hij de tweede manche wint. In de WK-stand is Coenen tweede op 47 punten van Fèbvre. De volgende Grote Prijs wordt in Duitsland gereden.

“Ik ben teleurgesteld, maar heb wel getoond dat ik een vechter ben”, zei Coenen na afloop van de wedstrijd. “Fèbvre reed voor eigen publiek en dan presteer je altijd beter. Nu gaan we naar Duitsland en hij weet dat ik de snelheid heb en wat ik kan doen. Het is aan mij om dat nu te tonen.”