Dames Lennik stapje dichter bij titel

De dames van Lennik hadden voor dit weekend na 16 wedstrijd 40 punten en daarmee staan ze aan de leiding. De dames mogen dromen van de titel, maar op de vorige speeldag verloor Lennik onverwacht met 3-1 van de nummer 7 Vlamertinge. Een nieuwe nederlaag zou het team in de race naar de titel geen goed doen. Winnen was dus de boodschap. En die boodschap hadden de dames blijkbaar goed begrepen. Lennik won met 0-3 en is een stap dichter bij de felbegeerde titel in tweede divisie B.

Een verslag zie je straks vanaf 19u30 in RINGtv Sport.