Dans- en sportschool RheAxion uit Steenokkerzeel bestaat 8 jaar en sinds kort hebben ze een eigen, gloednieuwe danstempel in Melsbroek. Da’s een opluchting want tot voor een paar maanden vonden de trainingen voor de 600 leden plaats op 7 verschillende locaties. In het nieuwe gebouw wil RheAxion nog meer dansstijlen aanbieden.