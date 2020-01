The Darts Experience wil darts boost geven

Pascal Moonens is een man met een missie. De Galmaardenaar wil met z’n nieuwe organisatie The Darts Experience een dartssport in onze regio een nieuw elan geven.

Pascal Moonens uit Galmaarden is coach van het Nationaal Darts Jeugdteam en tegelijk de de bezieler van The Darts Experience. “Het gaat om nieuwe dartsorganisatie in Vlaams-Brabant die de dartservaring wil delen met iedereen die wil kennismaken met het darten. Maar we zijn er ook voor ervaren darters die zich zowel tactisch als mentaal willen verbeteren”, legt Pascal Moonens uit. De organisatie gaat daarom de sport promoten en trainingstactiek leren aan ervaren en nieuwe spelers. "Dat gaan we doen aan de hand van video's en andere tools en de organisatie van tornooien."

