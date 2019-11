David Jacobs (Dilbeek) schittert in Benelux-kampioenschap karting

David Jacobs uit Dilbeek heeft schitterend gepresteerd tijdens de laatste manche van het IAME Benelux-kampioenschap karting in Mariembourg. De 25-jarige Dilbekenaar eindigt dankzij zijn prestatie op de19de plaats op 110 deelnemers in de eindranking van het Benelux-kampioenschap.

David Jacobs is al een zevental jaar actief in de kartingsport. Hij voetbalde van toen hij 5 was en dat deed hij tot zijn 18de. David speelde bij Dilbeek Sport, bij Ternat 2 jaar en dan bij Eendracht Aalst.

Door een zware knieblessure moest David de voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak hangen. Tijdens de zoektocht naar een nieuwe passie kreeg de Dilbekenaar een kart van zijn vader cadeau. Niet onlogisch, want de familie heeft altijd al iets gehad met karting. "Mijn ouders, mijn vader vooral en mijn nonkel hebben in de jaren '90 ook competitie gereden", aldus David.

Vandaag doen vader en zoon Jacobs alles samen in de karting. Papa Jacobs is de mechanieker. Elk weekend, elke training, elke wedstrijd beleven ze samen.

Hoewel David niet van kleins af aan deelneemt aan kartingwedstrijden, heeft hij toch al een mooi palmares bij elkaar gereden. Zo werd hij in 2016 Belgisch kampioen, in 2017 vice en in 2018 stapte hij over naar de koningsklasse.

In het Benelux-kampioenschap nam David het op tegen karters van over heel Europa. Het kampioenschap telt 5 wedstrijden, de manche in Mariembourg is de laatste van het seizoen. Jacobs eindigt eindigt in de top 20 en dat levert hem een 19de plaats op in de eindranking van het Benelux-kampioenschap.

Jacobs voelt zich helemaal klaar om over te stappen naar het internationale niveau. "Mijn grootste doel is het wereldkampioenschap om mij daar te meten aan de beste rijders van de wereld."