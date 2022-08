Delta Londerzeel blaast 85 kaarsjes uit met onder meer dartstornooi

Delta Londerzeel, een voetbalclub die in derde provinciale speelt, vierde de afgelopen dagen zijn 85ste verjaardag en dat deed het met een heus feestweekend. Maar liefst vijf dagen lang organiseerde Delta een tiental activiteiten om hun verjaardag in de kijker te zetten. Wij gingen zaterdag een kijkje nemen op het dartstornooi van de club.

De kantine van Delta Londerzeel werd het voorbije wekend voor één keer omgetoverd in een dartspaleis. 32 duo's proberen zich een weg te gooien naar eeuwige Deltaanse roem. Vijf dagen lang organiseren ze hier een heleboel activiteiten. “We zijn met zo’n twintig man rond de tafel gaan zitten. De ene wou dit, de andere dat. Kiezen is verliezen, dus hebben we gezegd: wie kan, mag iets organiseren. Het gaat van kleine activiteiten tot grote, maar allemaal goed georganiseerd”, zegt voorzitter Erik Pelemans.

Delta hoopt het jubileumseizoen af te sluiten met de titel en promotie naar tweede provinciale. De voorzitter drinkt alvast een Deltaan op de goede afloop. Erik Pelemans vervolgt. “Het familiale karakter is de aantrekkingskracht van onze club. Iedereen kent hier iedereen. En iedereen viert mee, al werden enkele activiteiten wel geannuleerd. De warmte speelt toch parten, het was onbegonnen werk om alles door te laten gaan. Maar ik denk dat de voorbije dagen wel altijd iemand op de club is geweest.”