Derde bekerfinale in drie jaar is een feit voor RSCA Futsal

De ruime 7-2 winst in de heenwedstrijd tegen Charleroi zorgde ervoor dat Anderlecht comfortabel aan de return kon beginnen. De eerste kansen waren voor de Carolo’s. Aanvankelijk redde Sarmiento twee keer puik, maar bij een derde poging moest de Argentijn zich na een hard schot uit een schuine hoek gewonnen geven (1-0). RSCA had aanvankelijk wel veldoverwicht en zette hoog druk, maar kreeg weinig kansen. Een ternauwernood afgeblokt schot van Felipinho was een eerste wapenfeit. Even later lukte Cainan de gelijkmaker (1-1). Hij strafte balverlies van Rahou staalhard af. Pompen of verzuipen. Dat moet coach Neukermans gedacht hebben bij de thuisploeg. Hij bleef wisselend met vliegende keeper aantreden, maar dat pakte zelden goed uit. Kort voor de rust kon Raul na een knappe counter in een leeg doel paars-wit op voorsprong schieten (1-2).

Luiggi opende de tweede helft met een fraai hakje dat nipt naast het doel belandde. Het was een voorbode. Enkele tellen later deed Cainan met zijn tweede treffer de Henegouwse boeken helemaal dicht (1-3). Plots wisselden de Braziliaanse samba’s en de Argentijnse tango’s elkaar af. Charleroi lag op apegapen. Een zweem van nonchalance en een parfum van overmoed zorgden er halverwege de tweede helft voor dat de score niet verder opliep voor de thuisploeg. Tussendoor wakkerde de trom en de megafoon van een bezoeker het Brusselse vuur verder aan. Felipinho – aanvallend zeker al een meerwaarde – vond het welletjes. Met een schot van op de eigen doellijn waarop Diogo jaloers zou zijn geweest, lukte hij de 1-4. De invallers kregen speelminuten. Vandamme scoorde fraai op aangeven van Cainan. El Bouch milderde, maar de 2-5-zege en de kwalificatie voor de finale kwamen niet meer in het gedrang.