Dessaer ruilt BOKA United voor KRC Genk

Opmerkelijke transfer in het voetbal. Denis Dessaer, trainer van tweedeprovincialer BOKA United, wordt assistent-trainer bij KRC Genk. Hij zal er werken aan de zijde van Felice Mazzu. Beiden kennen elkaar van in hun periode bij White Star Woluwe.

Denis Dessaer speelde bij White Star Woluwe toen Mazzu er trainer was. De twee vinden elkaar nu terug bij de Belgische landskampioen. Dessaer komt op uitdrukkelijke vraag van Mazzu bij de Limburgse eersteklasser terecht. BOKA United heeft het nieuws bevestigd op de Facebookpagina van de club.

"Als club zijn we uiteraard vereerd om hem te moeten laten gaan, maar ook triest. Denis heeft op één seizoen een onuitwisbare indruk gelaten en veel in beweging gebracht rond de jeugdvisie. We gunnen hem deze kans ten volle en wensen hem veel succes", aldus de club op Facebook.

In het bericht dankt Denis Dessaer op zijn beurt de Dilbeekse club. "Het doet me pijn om niet verder te kunnen werken aan ons project, maar de opportuniteit bij KRC Genk kon ik niet voorbij laten gaan. Ik ga mijn uiterste best doen om de club met raad en daad bij te staan en wil iedereen bedanken. BOKA United zal voor mij altijd de club blijven waar ik mijn trainerscarrière heb kunnen beginnen", besluit Desssaer.

Wie Dessaer zal opvolgen als trainer van BOKA United is nog niet bekend.

Foto: Facebook BOKA United