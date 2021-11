Diegem pakt volle buit op veld van Londerzeel

In tweede nationale B stond vandaag de streekderby tussen Londerzeel en Diegem op het menu. Londerzeel stond voor de wedstrijd op een knappe vierde plaats in het klassement terwijl Diegem het moet stellen met een twaalfde plek. Toch waren het de bezoekers die verrassend genoeg de volle buit mee naar huis pakten.

In een ronduit saaie eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Na de pauze kwamen ze allebei met meer daadkracht op het veld. Het was Londerzeel dat maar liefst drie keer verzuimde om op voorsprong te komen. De bezoekers toonden zich iets koelbloediger en maakten tien minuten voor tijd de 0-1. Meteen ook de eindscore in deze partij. Diegem wint dus verrassend genoeg de altijd beladen streekderby tegen Londerzeel. Bij Londerzeel pakken ze 1 op 9 in hun laatste drie wedstrijden en lijkt er wat zand in de machine te komen.