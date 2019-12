Diest en Kampenhout houden elkaar in evenwicht

Hoogspanning in de eerste provinciale gisteravond. Daar stond de topper tussen Diest en Kampenhout op het programma. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht: het werd 2-2.

Diest was voor de wedstrijd de leider in de eerste provinciale met twee punten meer dan Kampenhout. Al na acht minuten opende Put de score en bracht zo de bezoekers van Kampenhout 0-1 voor. Het was zowat het enige wapenfeit in een voor de rest slaapverwekkende eerste helft.

De tweede helft had daarentegen veel meer in petto. Al na een paar minuten zette Vergauwen de gelijkmaker op het bord: 1-1. Nadien werd Put uitgesloten na een tweede gele kaart, maar toch kwal Kampenhout met z'n tienen opnieuw op voorsprong via Van Belle: 1-2. Lange tijd leek Kampenhout de drie punten mee te nemen uit Diest, maar in minuut 96 zette Van Brakel de 2-2 eindstand op het bord.