Docente K-Creation Rode tweede op officieus WK Breakdance

Maxime Blieck, die sinds kort dansles geeft bij de Rodense dansvereniging K-Creation, heeft een erg straffe prestatie neergezet op het Red Bull BC One World Final in het Oostenrijkse Salzburg. Dat is het officieuze wereldkampioenschap.

Maxime Blieck, alias b-girl Madmax, is sinds een tijdje breakdance-teacher bij K-Creation, een dansvereniging uit Sint-Genesius-Rode. Dit weekend gooide ze hoge ogen op het Red Bull BC One World Final, de belangrijkste competitie in het breakdancen. De 22-jarige Blieck werd er tweede. Maxime maakt deel uit van het breakdance-team van Sport Vlaanderen. Het team hoopt in 2024 te schitteren op de Olympische Spelen in Parijs.