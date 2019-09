Dromen van de finale in Doha

Volgende vrijdag start het wereldkampioenschap atletiek in Doha, de hoofdstad van Qatar. En dat is ook meteen D-day voor Isaac Kimeli uit Halle en Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos. Dan lopen ze de reeksen van de 5000 meter. Beide dromen ze van de finale.

Robin Hendrix en Isaac Kimeli zijn in vorm en klaar om er in de woestijn voor te gaan. Kimeli won enkele weken terug nog de 5000 meter op de Memorial Van Damme in een schitterende tijd.

Vrijdag worden twee reeksen met elk 22 deelnemers gelopen in Doha. 15 atleten stoten door naar de finale van volgende week maandag. De 5 eerste van elke reeks plus de 5 beste verliezende tijden. Kimeli en Hendrix dromen van de finale. “Ik sta nu 33ste in de wereldranglijst”, zegt Kimeli. “Op een WK moet je wel wat geluk hebben in de reeksen. Maar de vorm die ik nu heb moet ik in de finale kunnen geraken als alles meezit.” “Mochten Isaac en ik in de finale geraken, zou dat ongelooflijk zijn”, zegt Hendrix.

RINGtv Sport zocht de twee atleten op tijdens een training. Het verslag zie je straks vanaf 19u30.