Eddy Merckx blaast 75 kaarsjes uit

Wielericoon Eddy Merckx wordt vandaag 75. RINGtv ging langs bij Merckx in Sint-Brixius-Rode bij Meise. Hoe beleeft hij zijn verjaardag in deze bizarre corona-tijden? Dat vroegen we samen met heel wat andere vragen aan De Kannibaal.

75 is hij, maar hij gaat nog drie keer per week 70 km fietsen. Dat hielp hem doorheen de corona-lockdown. Voor de rest bleef Merckx in zijn kot. Als we hem vragen waar hij het liefst had vastgezeten de afgelopen maanden, dan is het antwoord duidelijk. “Hier Meise, in Sint-Brixius-Rode. Waarom? Omdat ik hier rustig zit, ik voel me goed. Ik zou niet weten waarom ik naar het buitenland zou moeten gaan?”, aldus Merckx.

Het geeft aan hoe Merckx verknocht is aan zijn woonplaats en de Rand rond Brussel. In die Rand won hij in mei 1965 zijn eerste profkoers: de Grote Prijs van Vilvoorde. “Dat weet ik nog. Het was in de spurt tegen Emile Daems. We waren met twee weg. Ik ben toen gewonnen”, gaat Merckx verder.

Het was de start van een fenomenale carrière met 525 overwinningen. Merckx won onder meer vijf keer de Ronde van Frankrijk, vijf keer de Ronde van Italië en één keer de Ronde van Spanje en brak in 1972 het werelduurrecord. Na Merckx zal geen enkele wielrenner nog zijn palmares evenaren.

Merckx wordt door zowat elke wielerliefhebber over de hele wereld als de grootste wielrenner aller tijden beschouwd, maar zelf blijft hij daar altijd bescheiden onder. “Hoe oud ik worden wil? Zolang ik gezond ben, dat is het belangrijkste. Als je gezond bent, speelt ouderdom geen rol”, aldus Merckx.