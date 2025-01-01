Eerst Fairway Open in Zemst: "Beste Belgische spelers op nationaal niveau"

Quinten Polspoel stond gisteren in de halve finale van het toernooi dat hij samen met zijn vriendin organiseert. Tegenover hem stond Lucas Nees, de nummer 62 van België, zo'n honderd plaatsen hoger op de rangschikking dan Quinten. "Tot voor vandaag ging het heel goed", zegt Quinten. "Vandaag was het vat wat af. Het is wel heel leuk dat ik op m'n eigen club kan meedoen. Er is veel volk gekomen, dat is altijd leuk."

Vijftig spelers passeerden de afgelopen week de revue in Elewijt. "Het is een tornooi voor de beste Belgische spelers op nationaal niveau. Spelers van de top twintig tot nummer 350 doen hier aan mee", zegt Quinten. "De hoogste mannen en vrouwen in België dus." De Fairway Open is een toernooi met één ster op een schaal van vijf. Hoe meer sterren, hoe beter de deelnemers worden.

Volgend jaar hopen Quinten en zijn vriendin het toernooi opnieuw te kunnen organiseren. "Ik denk dat we zowel met de club, als de tennisschool, als de sponsor rond de tafel meoeten zitten", zegt Quinten, die blaakt van ambitie. "De sterren gaan van 1 tot 5 en we zijn nu gestart met 1 ster. Ik hoop, ik vermoed, dat we wel allemaal gemotiveerd zijn om van het toernooi een mooi verhaal van te maken. Samen richting meer sterren. Dan kunnen we nog iets sterkere deelnemers laten komen. Dan gaat het alleen nog maar in een stijgende lijn."