Eerst Fairway Open in Zemst: "Beste Belgische spelers op nationaal niveau"

Voor het eerst organiseren Quinten Polspoel en zijn vriendin van de Elewijtse tennisclub de Wehzel een tennistoernooi. De afgelopen week passeerden vijftig spelers uit de Belgische top vijftig de revue.

Quinten Polspoel stond gisteren in de halve finale van het toernooi dat hij samen met zijn vriendin organiseert. Tegenover hem stond Lucas Nees, de nummer 62 van België, zo'n honderd plaatsen hoger op de rangschikking dan Quinten. "Tot voor vandaag ging het heel goed", zegt Quinten. "Vandaag was het vat wat af. Het is wel heel leuk dat ik op m'n eigen club kan meedoen. Er is veel volk gekomen, dat is altijd leuk."

Vijftig spelers passeerden de afgelopen week de revue in Elewijt. "Het is een tornooi voor de beste Belgische spelers op nationaal niveau. Spelers van de top twintig tot nummer 350 doen hier aan mee", zegt Quinten. "De hoogste mannen en vrouwen in België dus." De Fairway Open is een toernooi met één ster op een schaal van vijf. Hoe meer sterren, hoe beter de deelnemers worden.

Volgend jaar hopen Quinten en zijn vriendin het toernooi opnieuw te kunnen organiseren. "Ik denk dat we zowel met de club, als de tennisschool, als de sponsor rond de tafel meoeten zitten", zegt Quinten, die blaakt van ambitie. "De sterren gaan van 1 tot 5 en we zijn nu gestart met 1 ster. Ik hoop, ik vermoed, dat we wel allemaal gemotiveerd zijn om van het toernooi een mooi verhaal van te maken. Samen richting meer sterren. Dan kunnen we nog iets sterkere deelnemers laten komen. Dan gaat het alleen nog maar in een stijgende lijn."

Meest bekeken

Sport

Fenix Rally: Pascal Feryn geeft op, Koen Wauters baalt

Koken met Cachet Kristof Begyn

Koken met cachet: de recepten van Kristof Begyn

zat 1 nov
Kunstwerk op de expo van Zonnelied voor Week van de Verbeelding
Cultuur
Samenleving

Zonnelied, Groenenberg en Kasteel van Gaasbeek slaan opnieuw handen in elkaar voor Week van de Verbeelding

don 30 okt
Sport

Chaotische eerste dagen voor Feryn Dakar Sport: "Alles een beetje terug in de vingers krijgen"

zat 1 nov
Sport

Johan Limbourg uit Pepingen traint al 25 jaar honden voor wedstrijden: "Hondensport is teamwork"

maa 27 okt

Meer nieuws uit de regio

Avondcross in Diegem
Sport

Turbo Cross met Average Rob ruilt Diegem in voor Hofstade: “Groter, wilder en spectaculairder”

vrij 31 okt
Groen

Rudolf maakt zijn tuin klaar voor de winter: “Bladeren en takken laat je best liggen”

din 28 okt
Justitie

Seriemoordenaar Renaud Hardy wordt overgeplaatst na gewelddadig incident in gevangenis van Merksplas

vrij 24 okt
Samenleving
Politiek

Zemst draagt rioolbeheer over aan De Watergroep: “Te weinig expertise als gemeente”

vrij 24 okt
Justitiepaleis Brussel
Justitie

Vader riskeert 6 jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik van dochter

zat 18 okt