EK atletiek indoor: zilver voor Noor Vidts!

Noor Vidts heeft zilver behaald in de vijfkamp op het Europees kampioenschap atletiek indoor, in het Poolse Torun. De Vilvoordse presteerde bijzonder sterk met drie persoonlijke records en twee seizoensbestes. In de rangschikking moet Vidts alleen landgenote Nafi Thiam laten voorgaan. België boven in Polen!

Vidts begon sterk aan de vijfkamp. Op de 60 meter horden snelde ze naar een persoonlijk record. 8 seconden en 27 honderdsten leverde haar de vierde tijd op van de twaalf deelneemsters. In het hoogspringen bleef ze amper één centimeter onder haar persoonlijk record. Maar met een sprong over 1 meter 83 klom ze wel naar een tweede plaats in de tussenstand. Ook in het kogelstoten kwam de 24-jarige Vilvoordse sterk voor de dag. Ze stootte de kogel 13 meter 83 ver, dat is een seizoensbeste.

Geen moment van verzwakking bij Vidts in het verspringen. Bij haar eerste poging sprong ze meteen 6 meter 47 centimeter en verbeterde zo haar persoonlijk record met vijf centimeter. Door de sterke prestaties in vier disciplines kwam in de afsluitende 800 meter haar zilveren medaille niet meer in gevaar. Vidts kwam dan ook bijzonder ontspannen aan de start en eindigde knap 2de in een tijd van 2 minuten, 12 seconden en 59 hondersten. Goed voor nog maar eens een persoonlijk record voor de Vilvoordse.

Scaunet

Een andere atlete uit onze regio verraste dan weer op de 800 meter. Vanessa Scaunet uit Beersel eindigde derde in haar reeks. Daardoor mag ze rechtstreeks naar de halve finales van morgen.