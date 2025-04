In 1998 filmden we hoe Elewijt in een wedstrijd tegen het ter ziele gegane FC Sint-Jozef Londerzeel het honderdste tegendoelpunt slikte. Bijna dertig jaar later is er van FC Sint-Jozef Londerzeel geen sprake meer en kroont Elewijt zich kampioen in Eerste Provinciale.

Jean De Ridder stond in de bewuste wedstrijd tegen Sint-Jozef op het veld. "De keeper pakte de bal pakt en wat doet hij? Hij trapt hem direct uit", vertelt De Ridder. "Hij komt terecht op mijn hand en daardoor kwam de 100e goal beland die van voor. Spijtig genoeg, zo waren we de slechtse ploeg van Elewijt. Maar nu ben ik heel tevreden met wat er gebeurd is, zo heel stilletjes naar boven gegaan met alle hulp van iedereen, ook van onze oude, nieuwe voorzitter."