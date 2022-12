Vandaag viel hier en daar een vlokje sneeuw, de officiële start van de winter komt er stilaan aan en wie aan winter denkt, denkt aan schaatsen. Wie dat bijzonder snel kan is Enzo Proost uit Roosdaal. Hij mag zich binnenkort bewijzen op een Wereldbeker-manche in Kazachstan. Shorttrack is een nog relatief onbekende sport, maar Enzo lijkt daar verandering in te brengen.

Wintersport linken we vaak aan skiën of snowboarden, maar voor Roosdaalnaar Enzo Proost is dé ultieme wintersport: shorttrack. “Het is een vorm van snelschaatsen op een ijshockeybaan. In de plaats van het klassieke snelschaatsen op een lange baan tegen de tijd, gaat het bij shorttrack vooral tegen elkaar op een kleinere baan”, legt Enzo de sport uit.



De 20-jarige Enzo blinkt vooral uit op de 500 meter en op de aflossing. Hij heeft zijn zinnen gezet op Olympische Winterspelen van 2026 in Italië. Nu wil hij vooral veel trainen, zo'n zes dagen in de week. “De concurrentie is enorm groot. Wij als Belgen nemen het wel serieus, maar voor Aziaten en Canadezen is het een nationale sport. Hun niveau ligt echt belachelijk hoog”, zegt Enzo.

Toch kon Hanne Desmet voor ons klein landje een bronzen medaille veroveren op voorbije Winterspelen. Een motivatie voor Enzo, die af en toe met nationale team traint. Ex-trainer Peter van Eeden zag Enzo in de ijshal in Liedekerke als 6-jarige binnenwandelen. Hij volgt de carrière van zijn voormalige pupil op de voet. “De concurrentie is groot, maar ik ben ervan overtuigd dat we de komende jarne nog zeker van hem zullen horen”, besluit Peter.