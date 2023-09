Ethan Butera ruilt Anderlecht voor Ajax Amsterdam

Ethan Butera speelde in de jeugd van Anderlecht en kwam afgelopen seizoen uit voor het beloftenteam van de Belgische club. De verdediger speelde er 14 wedstrijden, maar viel toen geblesseerd uit. De linkspoot zal na zijn overgang worden toegevoegd aan de selectie van Jong Ajax. De Nederlandse club zou zo’n 1,5 miljoen euro betalen voor de talentvolle Belg, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen.

“Het is een grote kans die ik krijg”, zegt Ethan Butera over zijn transfer. “Het is een droom om als jonge speler naar Ajax te mogen komen. Ik denk dat het voor mij het perfecte moment is om mij verder te ontwikkelen. De spelers en coaches zullen mij veel helpen om de stap te zetten naar het eerste elftal. Ik kijk er naar uit om te knallen op het veld.”