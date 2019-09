Evenepoel: “Mij zenuwachtig krijgen is moeilijk”

Remco Evenepoel is klaar voor zijn eerste wereldkampioenschap bij de profs. Morgen rijdt hij in het Engelse Yorkshire de tijdrit, zondag in de wegrit. “Mij zenuwachtig krijgen is moeilijk. Ik denk dat de gezonde stress pas de dag voor de wedstrijd gaat komen. Ik mik op een plaats in de top-5”, zegt Evenepoel in een gesprek met RINGtv.

Evenepoel vertoeft al sinds zondag in het Engelse graafschap Yorkshire. Daar wordt morgen de WK-tijdrit gereden tussen Northallerton en Harrogate, goed voor zo’n 54 kilometer afzien op een lastig, heuvelachtig parcours. “Ik ben bewust zo vroeg gekomen. Het is heel moeilijk om het parcours te verkennen omdat het nooit afgesloten is. De start en de finish ligt ook vrij ver uit elkaar. Ik heb sommige delen van het parcours tot drie keer toe verkend om zeker te zijn dat ik het zo veel mogelijk van buiten ken”, zegt Evenepoel.

Nog een voordeel volgens Remco is dat hij het parcours de voorbije dagen zowel in de regen als bij droog weer verkend. “Ik ben klaar voor alle scenario’s. Het is de eerste keer dat ik zo’n lang wielerseizoen rijd, vanaf januari al. Het kan zijn dat het wat op is, het kan zijn dat er nog veel in mijn tank zit. Maar mijn ambitie is top-5. Daar zou ik immens gelukkig mee zijn”, aldus Evenepoel.

Evenepoel legt zichzelf dus de nodige druk op, maar wordt door de buitenwereld ook naar voren geschoven als één van de kanshebbers voor het podium. “We zien wel. Ik ben niet bang voor het parcours. Ik moet het hebben van lange en zware inspanningen. Dat vind je hier in Yorkshire. Maar iedereen zal afzien morgen, ik ook. Maar ik ben er klaar voor”, besluit Evenepoel.