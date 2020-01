Evenepoel debuteert in grote wielerronde: Giro op de agenda

Remco Evenepoel debuteert dit jaar in een grote wieleronde. De Schepdaalnaar rijdt in 2020 de Ronde van Italië. Evenepoel bevestigt zijn deelname in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

9 mei. Dat is de dag dat Remco Evenepoel zijn debuut zal maken in een grote ronde. Hij komt dan aan de start van de Ronde van Italië. "Ja, ik zal er zijn in de Giro. Het wordt de eerste grote ronde uit mijn carrière. Ik droom er al lang van en kan niet wachten", bevestigt Evenepoel zijn deelname in La Gazzetta dello Sport. Vermoedelijk wordt de Giro de voorbereiding op het grote doel dat Evenepoel dit jaar heeft: de tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio.

Foto: Sigfrid Eggers / Deceuninck-Quick.Step