Evenepoel eindigt 9de in Olympische tijdrit

Ons land is er niet geslaagd om een medaille te behalen tijdens de tijdrit op de Olympische Spelen. Wout Van Aert eindigde zesde, Remco Evenepoel negende. Het goud is voor de Sloveen Primoz Roglic. Hij blies de tegenstand weg in Tokio.

We zagen net als tijdens de wegrit niet de allerbeste Remco Evenepoel in de Olympische tijdrit. De Schepdaalnaar mocht even plaatsnemen in de hot seat, maar moest al snel plaatsruimen voor Uran. En dan moesten de echte tijdritspecialisten nog komen. Het was uiteindelijk Primoz Roglic die naar goud vloog. De Sloveen blies de tegenstand weg en won met ruim een minuut voorsprong op Tom Dumoulin. De Nederlander pakt zilver, de Australiër Rohan Dennis brons. Wout Van Aert, vooraf één van de grote kanshebbers, eindigde als zesde.

“We hebben alles gedaan zoals we gepland hadden. Ik heb alles gegeven, maar er zijn geen excuses”, reageert Remco, die duidelijk wedstrijdritme miste de voorbije dagen. “Ik heb nog heel wat werk voor de boeg. Ik wil nu focussen op de rest van het seizoen en hard toewerken naar het nieuwe seizoen. De Olympische Spelen waren een fantastische ervaring.”