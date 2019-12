Evenepoel fier op Kristallen Fiets: "Een enorme bron van motivatie"

Met 678 punten werd Remco Evenepoel verkozen laureaat van de Kristallen Fiets. Gilbert werd tweede met 538 punten, Van Aert derde met 512 punten. De trofee is een erkenning van het fenomenale talent van de Schepdaalnaar. "Ik had het niet verwacht met zo'n sterk deelnemersveld. Ik was echt niet zeker van mijn stuk, maar hoef nu niet meer onzeker te zijn. Ik ben supergelukkig en en enorm fier. De trofee mag dan wel zwaar wegen, ik heb hem nog niet willen afgeven of op de grond zetten. Deze is van mij. Ik sta te trillen op mijn benen", zegt Evenepoel.

Evenepoel maakte in zijn debuutjaar bij de profs heel wat indruk door onder meer Europees kampioen tijdrijden te worden en de Clásica San Sebastián te winnen, nota bene de eerste WorldTour-eendagswedstrijd waar hij aan de start kwam. Op het WK tijdrijden pakte hij zilver achter tijdritspecialist Rohan Dennis.

"Ik denk dat het een enorme bron van motivatie is voor de komende maanden. Iedereen waarschuwt mij voor het moeilijke tweede jaar bij de profs, maar ik heb er geen schrik voor. Ik besef dat het moeilijker wordt om te winnen, maar dan is het aan mij om nog harder te trainen en sterker te worden", aldus Evenepoel.

Veel feesten zat er voor Evenepoel niet in gisteravond. "Ik ga nog even mijn ouders en vrienden bedanken voor hun aanwezigheid, maar dan ga ik rustig naar huis. Ik heb morgen (vandaag, nvdr) een testdag in het Bakala Center in Leuven. Dus ik ga proberen een goede nachtrust te hebben", besluit Evenepoel.