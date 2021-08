Evenepoel heer en meester in Druivenkoers

Door het aangepaste parcours was de Druivenkoers vandaag voor heel wat renners eigenlijk een soort van generale repetitie voor het WK en kwamen er daardoor ook heel wat grote namen aan de start in Overijse. Zoals wereldkampioen Alaphilippe, Schepdaalnaar Remco Evenepoel, Hirschi en Philippe Gilbert. Het Wereldkampioenschap Wielrennen passeert in het weekend van 24 september in Overijse. En het werd echt wel een uitzonderlijke editie van de Druivenkoers, want 28 kilometer voor het einde moest de koers even stilgelegd worden wegens een brandende auto naast het parcours. Alle renners moesten een kwartier wachten tot de hulpdiensten gepasseerd waren om de brand te blussen. Remco Evenepoel, die 65 kilometer voor de finish al de vlucht vooruit had genomen, ging door op z’n elan en pakte de zege in Overijse. Met dank aan het afstopwerk van z’n ploegmaats Alaphilippe en Asgreen. Mikkel Honoré werd tweede, Aimé De Gendt derde.