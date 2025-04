Evenepoel koerst de miserie van zich af en wint Brabantse Pijl

Een spannend duel tussen twee tenoren van de Belgische koerswereld aan het slot van de Brabantse Pijl. Van Aert en Evenepoel fietsten lang op kop, maar Evenepoel ging de laatste meters all-in. Van Aert kon niet meer volgen.

Vanmiddag aan de start van de koers was het al een ware Remcomania. Heel wat volk troepte samen rond de bus van Soudal-Quickstep, onder andere een andere topsporter uit de regio. "Wij zijn gewoon al lang goede vrienden al lang," zegt Isaac Kimeli. "Hij had mij een berichtje gestuurd om eens goeiedag te komen zeggen. Het is al lang geleden dat hij nog in de koers zat en het is ook altijd leuk om een goede vriend succes te wensen."