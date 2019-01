Evenepoel maakt indruk

De Schepdaalnaar toonde zich enkele keren tijdens de tweede etappe in Argentinië en was mee beslissend in de finale. Hij zette zich als laatste man in het treintje voor ploegmaat Alaphilippe. Toen de Fransman vooraan wegreed, schoof Evenepoel mee als stoorzender in een achtervolgende groep.

Dat stoorwerk was voldoende om zijn ploegmaat bij Deceuninck-Quick Step de dagzege te bezorgen. Evenepoel werd uiteindelijk 15de. Na de rit mocht hij op het podium om de groene trui aan te trekken als beste in het jongerenklassement. In de algemene tussenstand staat Evenepoel 13de.

Foto: Twitter Deceuninck-Quick Step