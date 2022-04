Er stond geen maat op Evenepoel in de finale. De Schepdaalnaar trok door op de Côte de La Redoute en liet iedereen achter. Evenepoel is de eerste Belg die Luik-Bastenaken-Luik wint sinds de zege van Philippe Gilbert in 2011. Met Quinten Hermans op de tweede en Wout Van Aert op de derde plek, kleurt het podium volledig in de Belgische driekleur.