Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de eindzege in de Vuelta én de wereldtitel. Dat indrukwekkende erelijstje levert Remco Evenepoel na de Kristallen Fiets ook de Vélo d’Or op van het Franse tijdschrift ‘Vélo Magazine’. Volgens de wielerjournalisten, die de winnaar van de prijs aanduiden met een stemming, is de Schepdaalnaar de strafste internationale coureur van het voorbije seizoen. Evenepoel is na Philippe Gilbert (2011), Tom Boonen (2005) en Johan Museeuw (1996) nog maar de vierde Belg die de prijs wint.