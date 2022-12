Femke Hermans pakt IBO-wereldtitel

In april van dit jaar verloor Femke Hermans de kamp om de WBO-wereldtitel van Savannah Marschall. Tijd om terug te slaan, dacht Hermans. In Montreal wachtte thuisbokster Mary Spencer haar op, zij is the next big thing in Canada. Maar tegen de Steenhufffelse was Spencer niet opgewassen. Hermans won overtuigend haar kamp en pakt zo de wereldtitel bij de superwelters in de IBO. Een boksbond die misschien niet bij ‘de grote 4’ hoort, maar toch aanzien heeft. Bovendien opent de titel deuren, want Hermans mag zich nu opmaken voor een duel tegen Natasha Jonas. Inzet is de wereldtitel in vier boksbonden: IBO, IBF, WBC en WBO.

Foto: Eye of the Tiger