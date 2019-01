In het zaalvoetbal heeft Halle-Gooik gisteravond in het Franse Roubaix de European Pro Futsal Cup gewonnen. De Pajotten haalden het met 3-0 tegen Eindhoven.

De Pro Futsal Cup is een internationaal tornooi waar naast Roubaix zelf ook Parijs en Eindhoven aan deelnamen. De Nederlandse kampioen moest in de finale z’n meerdere erkennen in Halle-Gooik. De ploeg uit onze regio won met 3-0 na doelpunten van Dujacquier, Diogo en Xuxa. Naast de cup won Halle-Gooik ook twee individuele prijzen: Grello werd uitgeroepen tot beste speler, Patias tot topschutter. Vrijdag speelt Halle-Gooik in De Bres een topper tegen Malle-Beerse, tweede in de stand.