In Vilvoorde was in 2012 sp.a-Groen de grootste formatie met 10 van de 35 zetels. Ze ging scheep met Open VLD en N-VA die elk 6 zetels hadden en duwde zo onder meer CD&V en de Vilvocraten in de oppositie. Dit keer heeft de Vilvoordenaar de keuze uit acht lijsten.