De fusie tussen de Leeuwse voetbalclubs SK Leeuw en Brucom Sport is een feit. De nieuwe naam van de club wordt Leeuw Brucom. Afgaand op het nieuwe logo - waar een leeuw een prominente plaats krijgt - worden de clubkleuren rood-geel.

Fusie tussen SK Leeuw en Brucom Sport is een feit

De gesprekken waren al een tijdje aan de gang, maar de fusie is nu officieel. "Het was al een aantal jaren duidelijk dat de mentaliteit, cultuur en filosofie van beide ploegen dicht bij elkaar aansloten en dat een fusie slechts het logische gevolg is van een moderne evolutie", zegt de nieuwe fusieclub.

De eerste ploeg van Leeuw Brucom speelt volgend seizoen in tweede provinciale, de eerste damesploeg klopt aan de deur het nationale damesvoetbal en het is de ambitie van de club om zo snel mogelijk naast regionaal jeugdvoetbal ook provinciaal jeugdvoetbal te kunnen aanbieden.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeert bovendien in een kunstgrasveld voor de nieuwe fusieclub. Ook het complex in Brucom blijft behouden. De fusieclub zal daardoor over vier grasvelden en een kunstgrasveld beschikken. Ook twee andere Leeuwse voetbalclubs, FC Negenmanneke en SK Vlezenbeek, krijgen een kunstgrasveld.