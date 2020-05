Geen BK wielrennen in augustus

Volgens de wielerbond is het niet realistisch om het BK te organiseren aangezien er tot eind augustus geen massa-evenementen mogen plaatsvinden. De wielerbond gaat daarom op zoek naar een nieuwe datum. Tegen het einde van deze week moet die bekend zijn, maar bedoeling is om in 2020 nog een gaatje in de drukke wielerkalender te vinden. Het BK zou grotendeels het parcours van de wielerwedstrijd Halle-Ingooigem gevolgd hebben. Het BK zou in augustus van start gegaan zijn in de stad Halle, waar het peloton in de binnenstad een kleine plaatselijke zou afgelegd hebben. Vervolgens zou het BK via het Pajottenland richting het West-Vlaamse Anzegem trekken.