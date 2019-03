VC Dames Lennik is uitgeschakeld in de halve finale van de Beker van Vlaanderen. Het was niet opgewassen tegen Beerse, dat een reeks hoger in eerste divisie speelt. Lennik verloor met 3-0.

Geen finale voor Dames Lennik in Beker van Vlaanderen

Omdat Lennik een reeks lager speelt, kreeg het in elke set twee punten bonus. Lennik liep in de eerste set zelf uit tot 0-7, maar daarna keerde het spel. Vooral de zware opslagdruk van Beerse bracht de Lennikse dames in problemen. Beerse wint de eerste set met 25-21.

In sets twee en drie toont Beerse het verschil tussen tweede en eerste divisie. De Antwerpse pakt de sets met 25-18 en 25-16. Lennik ziet zo de droom om de dubbel te pakken in rook opgaan. Het verliest met 3-0 en kan zich nu volop concentreren op de titel in tweede divisie. Beerse speelt de finale van de Beker van Vlaanderen tegen eersteprovincialer Oxaco Antwerpen.