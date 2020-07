Er komt geen Stephex Masters dit jaar. Dat meldt de organisatie. De jumpingwedstrijd in Meuzegem, een dorp in Meise, stond gepland van 26 augustus tot en met 30 augustus.

De organisatie spreekt van een moeilijke beslissing. "De beslissing komt er na een lange en doordachte evaluatie van de situatie door het hele organisatiecomité", schrijft Stephex Masters op sociale media. "Helaas is het nog niet mogelijk dat een evenement van deze omvang plaatsvindt in België."

Naar de jumpingwedstrijd komen topruiters vanuit alle hoeken van de wereld naar Meuzegem afgereisd. Over verschillende dagen ontvangt Stephex Masters doorgaans zo'n 50.000 bezoekers. Naast topsport kunnen de bezoekers er ook genieten van tal van optredens. "De prioriteit van onze samenleving ligt bij het welzijn, de gezondheid en veiligheid van al onze toeschouwers, gasten, partners, ruiters en leveranciers. We zien elkaar in 2021 weer voor een nieuwe ongelooflijke editie", besluit de organisator.