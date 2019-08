Ghuys springt het hoogst op Flanders Cup in Huizingen

Bram Ghuys heeft het hoogspringen gewonnen op de Flanders Cup-meeting in Huizingen, bij Beersel. De Hallenaar sprong als enige over 2 meter 17. De atletiekmeeting in het Provinciedomein van Huizingen was voor heel wat atleten de generale repetitie voor het Belgisch kampioenschap van volgende week.

In het hoogspringen gaat Bram Ghuys bij zijn laatste poging over 2 meter 14. De Hallenaar is de enige die daarin slaagt. Om vertrouwen te tanken voor het Belgisch kampioenschap laat Ghuys de lat nog hoger leggen. Bij zijn tweede poging wipt hij over 2 meter 17. Ruim voldoende om Thomas Carmoy, die de laatste tijd vaak als winnaar uit de onderlinge duels kwam, te kloppen.

De Flanders Cup in Huizingen is één van de laatste wedstrijden voor het BK. Heel wat Belgische atleten kwamen er zich dan ook voorbereiden voor volgende week. Al moesten ze vaak afrekenen met concurrenten uit het buitenland. Die buitenlandse toppers veegden maar liefst zes stadionrecords van de tabellen. Zo sneuvelde op de 400 meter het record van thuisloper Jonathan Sacoor.

Sacoor zelf kwam niet in actie in Huizingen. De atleet uit Beersel ging vrijdag wel op zoek naar een ticket voor het WK in Doha op de Brussels Grand Prix, maar de sprinter bleef ruim een seconde boven de limiet. Op het BK en de Memorial van Damme heeft hij nog een kans om zich alsnog te plaatsen voor Doha. Ook thuislopers Isaac Kimeli, Robin Hendrix en Simon Debognies waren niet aanwezig in Huizingen.

Een verslag van de Flanders Cup-meeting in Huizingen zie je maandag in het nieuws.