Gooikenaar Milan Corryn verkast naar Poolse Warta Poznan

Milan Corryn uit Gooik ruilt het Slowaakse AS Trencin in voor het Poolse Warta Poznan. De flankspeler ondertekent bij het nummer vijf van de afgelopen Poolse competitie een contract voor twee seizoenen.

Milan Corryn, een jeugdproduct van Anderlecht, had bij Trencin een aflopend contract en trekt dus transfervrij naar Polen. De 22-jarige flankspeler gaf eerder dit jaar aan na drie seizoenen in het buitenland graag terug te willen keren naar België. Er was volgens Corryn interesse van Seraing en Standard Liège, maar omdat de onderhandelingen met Belgische eersteklassers te lang aansleepten, kiest de Gooikenaar nu dus voor een avontuur bij Warta Poznan.

"Warta contacteerde mij anderhalve maand geleden. Ik nam even de tijd om alle aanbiedingen op een rijtje te zetten. Ik kon ook in België aan de slag, maar Warta gaf mij van bij het begin het gevoel dat ze me echt wilden. Toen ik de club en de stad vorige week bezocht, raakte ik overtuigd. Warta is een familiale club met heel wat geschiedenis en Poznan een stad met een hele aangename sfeer", aldus Milan Corryn bij zijn officiële voorstelling.

Foto: © Klaudia Berda / Warta Poznan