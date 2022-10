Goud voor Lynn De Greef en Mathias Loosen op EK Random Attacks

Op het EK Random Attacks in Spanje hebben Lynn De Greef en Mathias Loosen goud behaald in hun categorie. Beiden zijn aangesloten bij de Oosterse Krijgskunst School van Dworp & Halle. "Ze waren top, wat een kwaliteit en wat een uitstraling van hen allebei", klinkt het bij hoofdtrainer van de club Bart Van Hoef.

Random Attacks is een competitievorm waarbij de reactie op een onaangekondigde aanval beoordeeld wordt. Bij die reactie vallen beoefenaars terug om natuurlijke reflexen die ontstaan zijn door jarenlange trainingen in hun krijgskunst of vechtsport. Voor Lynn was het haar eerste EK, Mathias had al ervaring op dit niveau. Voor hoofdtrainer Bart Van Hoef was het al snel duidelijk dat ze niet enkel naar Spanje gingen voor een podiumplaats, maar resoluut voor goud gingen. Daarom werd een intensief trainingsprogramma van vier maanden opgesteld. Met resultaat dus.