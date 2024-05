Gouden schoen Grello loodst RSCA Futsal naar een eerste zege in finale play-offs

In de eerste minuut al zorgde Dillien voor gevaar, maar alleen voor doelman Idrissi plaatste hij het leer nipt naast. Twee minuten later rondde Vilela een mooie aanval af. Nog één minuut later zorgde Grello met een tweede treffer voor stilte in de zaal. Althans aan één kant. Nog voor de eerste helft halfweg was mocht Tomic een assist van Rangel binnentikken. Paars-wit excelleerde. Het was geen tarbot of parelhoen, maar kaviaar van de beste soort. Grello zorgde bij momenten voor een grand cru ter afronding. Het was gewoon wachten op het toetje, maar dat kwam er voor de rust niet. Antwerpen eiste meer de bal op, maar aanvankelijk leverden de hakjes en de bruggetjes niets op. Op slag van rust kon Roncaglio een poging van Sababti net niet voor de lijn keren.

Na de rust controleerde paars-wit de partij. Het spel oogde evenwichtiger, maar veel kansen kreeg de thuisploeg niet. Tomic kon een foutje in de thuisdefensie afstraffen, zodat de marge weer opliep tot drie doelpunten. Het toetje dus. Een parfait, of was het toch een brésilienne? Na een opstoot in het publiek legde scheidsrechter Jiri Bergs de match vijf minuten stil. De gedwongen rust bracht RSCA niet van de wijs. Grello zorgde voor een orgelpunt door van op afstand te scoren, Vilela legde in het diepe slot de eindstand vast op 1-6.

Doelpunten: 3’ Vilela (0-1), 4’ Grello (0-2), 8’ Tomic (0-3), 20’ Sababti (1-3), 27’ Tomic (1-4), 31’ Grello (1-5), 39’ Vilela (1-6).