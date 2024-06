Greg Vanderidt zet nog voor het seizoen stap opzij bij SK Londerzeel

Greg Vanderidt moest voor stabiliteit zorgen bij SK Londerzeel nadat de club naar derde nationale degradeerde. Maar nog voor de start van de competitie haakt de Zemstenaar af om persoonlijke redenen. Zo maakt de 16-jarige zoon van Vanderidt volgend seizoen deel uit van de eerste ploeg van City Pirates. Vanderidt denkt dat de combinatie werk, gezin en voetbal niet langer haalbaar zijn. SK Londerzeel is intussen de zoektocht naar een nieuwe trainer gestart.

Greg Vanderidt stapte halverwege dit seizoen op bij Racing Mechelen en kon zich de voorbije weken inwerken in zijn nieuwe club. Vanderidt was 1,5 jaar van de Mechelse club. Daarvoor was hij aan de slag bij Beerschot, Rupel-Boom en Eppegem. Hij loodste de Zemstse club van eerste provinciale naar tweede nationale.