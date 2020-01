Grimbergen pakt derde plaats

In eerste provinciale van het voetbal kreeg Grimbergen vanmiddag Bertem-Leefdaal op bezoek. Beide ploegen deelden de vierde plaats in de rangschikking.

In 2017 speelde voetbalclub Grimbergen nog in de tweede amateurklasse. Nu is dat in eerste provinciale. Na een aarzelende start dit seizoen, lijkt Grimbergen steeds meer op dreef te komen. Het pakte de voorbije weken 12 op 12. Vanmiddag was Bertem-Leefdaal de tegenstander, net als Grimbergen op de vierde stek in de rangschikking. Bij de rust stond Grimbergen 2-1 voor. Na de pauze deed de thuisploeg dankzij uitblinker Moding er nog een doelpunt bij. Grimbergen verslaat dus directe concurrent Bertem-Leefdaal met 3-1 en nestelt zich op de derde plaats.

Een verslag zie je in RINGtv Sport.