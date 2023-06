Grote namen verlaten RSCA Futsal

Sportief was het voorbije seizoen een groot succes voor RSCA Futsal. De club met thuishaven in de Belleheide in Roosdaal won de titel, de beker, de supercup en schaarde zich bij de laatste vier in de Champions League. Maar de feestroes maakt stilaan plaats voor de dagelijkse realiteit. Eén van de sterkhouders, Maximiliano Rescia, laat weten dat hij de club al na één seizoen verlaat. “Maxi heeft aangegeven dat hij zijn carrière voortzet in zijn thuisland Argentinië”, klinkt het bij de futsalclub. “De wereldkampioen was een van de belangrijkste spelers van coach Luca Cragnaz. Hij was tot in de laatste fase van het seizoen beslissend, dankzij zijn doelpunten in de Belgische bekerfinale en de competitiefinale tegen Antwerpen."

Algemeen manager Lieven Baert heeft heel wat werk op de plank om een nieuwe kern samen te stellen, want ook Diogo verlaat na vijf seizoenen de club. Hij zet een punt achter zijn carrière. “Diogo won drie keer de titel en twee keer de Beker van België. Hij scoorde ook 100 doelpunten in de competitie. Diogo presteerde niet alleen goed op het veld, maar werd ook erg gewaardeerd door zijn teamgenoten en de fans”, aldus wuift RSCA Futsal een tweede grote naam uit. Ook Roninho vertrekt, de talentvolle Gil De Kerf wordt dan weer voor een seizoen uitgeleend aan Malle. Daar gaat hij op zoek naar meer speelminuten.

Foto: RSCA Studio