Halle-Gooik fusioneert met Aalsterse tweedeklasser

Opvallend nieuws uit het futsal. Vijfvoudig landskampioen FP Halle-Gooik fusioneert met Futsal Team Aalst. Dat is de nummer twee van het stopgezette seizoen in de tweede klasse van het futsal. De ploeg blijft z'n thuiswedstrijden wel afwerken in De Bres in Halle.

Futsal Team Aalst is een ambitieuze tweedeklasser die zo snel mogelijk naar de eerste klasse van het futsal wou doorstoten. Maar de coronacrisis dwarsboomde de plannen van de Aalsterse tweedeklasser, dat niet langer leefbaar bleek. "De werking van Aalst wordt daarom geïntegreerd in de werking van Halle-Gooik. De integratie is gebaseerd op twee pijlers: de Europese ambities waarmaken en een sterke jeugdopleiding op poten zetten", zegt voorzitter van Halle-Gooik Martin Baert.

Het is de bedoeling dat ook het bestuur van Futsal Team Aalst integreert in dat van Halle-Gooik. "Als we alles tegenover elkaar afwogen, was het snel duidelijk om samen te smelten met de beste futsalclub van België", zegt Aalst-voorzitter Omer Pala. "Via mijn internationaal netwerk is het de bedoeling om Halle-Gooik nog meer Europees op de kaart te zetten."