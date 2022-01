Halle-Gooik ziet Gabriel verkassen naar Rusland

Gabriel maakte de voorbije maanden heel wat indruk in de aanval bij Halle-Gooik, onder meer met een hattrick in de topper tegen Charleroi van eind oktober. Manager Lieven Baert was na afloop van die wedstrijd lovend over de aanvaller. ““Gabriel is fenomenaal. Hij heeft eigenlijk alles, is groot en sterk. Hij ook bij grote clubs gespeeld, is nog maar 24 jaar en heeft een fantastische voorronde gespeeld. Die wil zich tonen op het Europese toneel”, aldus Baert toen. Dat deed Gabriel daarna ook en die goede prestaties zijn de buitenlandse clubs niet ontgaan. Norilsky Nickel deed een lucratief voorstel, en zowel Halle-Gooik als Gabriel hapten toe. De Pajotten hebben met de 32-jarige Keko intussen al een vervanger in huis gehaald.