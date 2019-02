Hallenaar Kim Steenhouwer naar WK Trampoline

Kim, die oorspronkelijk toestelturner was, doet al 10 jaar aan trampolinespringen, maar het is de eerste keer dat hij naar een WK voor jongeren mag. "We zijn al twee jaar bezig met hem voor te bereiden met die kwalificatienorm te kunnen springen”, zegt Kims coach Stijn Avau. “Nu dat gelukt is, hebben we de rest van het seizoen nog vrij om aan nieuwe dingen te werken en om hem nog competitiever te maken." "Een medailletitel zit er niet echt in, denk ik”, meent Kim Steenhouwer. “De concurrentie is heel zwaar. Ik ga gewoon mijn best doen daar en het maximum eruit halen."

Een portret van Kim Steenhouwer zie je straks vanaf 19u30 in RINGtv Sport.