Hockeyclub Merode neemt tweede speelveld in gebruik: “Een verademing voor onze 550 leden”

“We zijn enorm trots dat we negen jaar na de oprichting van onze club, dankzij de hulp van de gemeente Grimbergen, ons tweede hockeyveld mogen inhuldigen”, zegt voorzitter Benoit Maerten van Hockeyclub Merode.

“Dat zal gebeuren tijdens onze Family Day op zaterdag 31 augustus. Er is een inhuldigingsmatch en we verwachten ook enkele Red Lions die zullen komen spelen. Het gaat om een investering van 1,2 miljoen euro, waarvan de gemeente zo’n 800.000 euro financiert, de club staat in voor de rest.”

“Het gaat om een zogenaamd waterveld. Dat is nodig om de puck -de wedstrijdbal- te laten hooveren, eigenlijk een beetje te laten zweven of glijden over de grasmat. Naast de aanleg van het nieuwe veld, zijn er ook groene zones aangelegd en er is een omheining geplaatst. Het clubhuis werd eveneens heringericht.”

“Onze club ontstond negen jaar geleden op de terreinen van Ter Wilgen”, vult PR-verantwoordelijke Denis De Wagheneire (45) van Hockeyclub Merode aan. “Ons clubhuis bestond toen nog uit een caravan. We groeiden en verhuisden naar het voetbalveld aan de Populierendallaan.”

“Toen FC Borcht fusioneerde met Beigem en Humbeek, konden we het terrein hier als enige club gebruiken. Het aantal leden groeit nog altijd aan. We tellen momenteel 550 leden. Daarom was de aanleg van een tweede hockeyveld echt nodig.”

“Nu kunnen we alle jeugdspelers letterlijk een plaats op het veld geven. Voordien moesten we heel veel spelertjes op weinig ruimte laten trainen. Dat is helemaal niet praktisch en ook niet goed voor hun ontwikkeling.”

“We verwelkomen nog altijd graag nieuwe leden. Met het tweede hockeyveld erbij, hebben we plaats zodat iedereen kan trainen en spelen. In september zijn er overigens gratis proeftrainingen voor alle leeftijden.”